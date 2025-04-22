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Sivas'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3'ü Ağır 15 Yaralı

Sivas'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 3'ü Ağır 15 Yaralı
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Sivas'ta öğretmenleri taşıyan bir minibüs, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 3'ü ağır toplam 15 kişi yaralandı ve olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti. Yıldız beldesinden Sivas istikametine gitmekte olan ve içerisinde öğretmenler bulunan 48 ATY 416 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelmekte olan 58 AEJ 663 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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