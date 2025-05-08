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Sivas'ta Kızılırmak'ta Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sivas'ta Kızılırmak'ta Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Sivas'ta AFAD ekipleri, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta senaryo gereği akıntıya kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sivas'ta AFAD ekipleri, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Sivas merkeze bağlı Uzuntepe köyü yakınlarında yapılan tatbikata 20 kişilik AFAD ekibi katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği bir hayvanı kurtarmak amacıyla ırmağa giren 2 kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğu bilgisi üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçların da katıldığı tatbikatta hem su altı hem de su üstü arama çalışmaları yürütüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, ekipler tarafından senaryo gereği akıntıya kapılan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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