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Sivas'ta kayıp epilepsi hastası ağaca asılı halde bulundu

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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası bir kişi, ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta kayıp olarak aranan epilepsi hastası bir kişi ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde Yıldızeli ilçesi Delikkaya köyünde yaşandı. Epilepsi hastası 59 yaşındaki N.K.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağır Merkezine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerin AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 5 donanımlı araç ve 32 personelin katıldığı arama çalışmalarında N.K.'nin ağaca asılı cansız bedenine ulaşıldı. N.K.'nin intihar etmiş olabileceği üzerine durulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldızeli İnceleme Epilepsi Epilepsi Güvenlik 3-sayfa Olaylar Güncel Yaşam sivas

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