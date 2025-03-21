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Sivas'ta Kar Yağışı ve Fırtına Ulaşımı Aksattı

Sivas'ta Kar Yağışı ve Fırtına Ulaşımı Aksattı
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Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Kayseri-Malatya ve Sivas-Gürün karayollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolların kapatılması ile birlikte uzun araç kuyrukları oluştu ve sürücüler tepki gösterdi.

Sivas'ta iki gündür etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı Kayseri- Malatya Karayolu ile Sivas- Gürün Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas'ta önceki hafta etkisini gösteren sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. İki gündür etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı kent merkezinin yanı sıra ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kayseri-Malatya Karayolu ile Sivas-Gürün Karayolu ulaşıma kapandı. Emniyet ekiplerince kapatılan yola iki gündür trafik verilemiyor. Otomobil ve ağır tonajlı araç trafiğine kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan sürücüler tepki gösterip yolun bir an önce trafiğe açılmasını istedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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