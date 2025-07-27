Sivas'ta Greyderin Otomobile Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Zara ilçesinde operatörün el frenini çekmeden park edip indiği greyderin aniden hareket ederek sürüklüğü otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Zara ilçesine bağlı Canova köyünde meydana geldi. Köy merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçan Gölü çevresinde arazi toplulaştırma çalışması yapan V.D. (54), kullandığı greyderi öğle yemeği molasında park etti. El freni çekilmeyen iş makinesi, bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Kontrolden çıkan greyder, göl manzarasını izlemek için bölgede bulunan ve içerisinde iki kadının bulunduğu otomobile çarptı. Otomobili önüne katıp yaklaşık 50 metre sürükleyen greyder, araçla birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı F.Ş.K. yapılan ilk müdahalenin ardından Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gülsüm Kızılal (30) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılal'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS