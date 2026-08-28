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Sivas'ta motosiklet kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Sivas'ta motosiklet kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı
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Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan 19 yaşındaki Baturalp Akyüz hayatını kaybetti. Cenazesi Ayyıldız Camii'nde kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden genç motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Sivas-Ankara kara yolu Kesikköprü Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre 19 yaşındaki Baturalp Akyüz idaresindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen 58 AED 924 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Akyüz, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden Baturalp Akyüz için kent merkezinde bulunan Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Akyüz'ün ailesinin yanı sıra arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde Akyüz'ün arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Baturalp Akyüz'ün cenazesi, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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