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Sivas'ta Fabrikada Patlama: 1 Yaralı

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Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmanın laboratuvarında meydana gelen patlamada bir çalışan yaralandı. Olay sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fabrikada patlama: 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ta mekanik teknolojileri üzerine faaliyet gösteren bir firmanın laboratuvarında meydana gelen patlamada bir çalışan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Sivas Organize Sanayi Bölgesindeki Anadolu Opto Mekanik Teknolojileri A.Ş. firmasının laboratuvarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken olayda K.Ş. isimli çalışanın el ve boyun bölgesinde yanıklar oluştu. Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. AFAD ekiplerince havalandırma ve ölçümlere devam edildiği öğrenildi. olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta Fabrikada Patlama: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMANUR AKKİŞİ - 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi İş Kazası Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Sağlık Sivas

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