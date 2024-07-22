Sivas'ta Çocuklar Tehlikeli Havuzlarda Serinlemek İstiyor

Sivas'ta çocukların serinlemek için elektrik akımı bulunan havuza girmesi akıllara İzmir'de yaşanan faciayı getirdi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanları tercih etmeye başladı. Sivas'ta hafta sonu aileleriyle birlikte mesire alanlarına giden çocuklar, serinlemek için tehlikeli bir yöntem seçti. İçerisinde elektrik devrelerinin bulunduğu süs havuzuna giren çocuklar, ölümcül tehlikeye aldırış etmeden serinlemek istedi. Azerbaycan Karabağ Parkı'ndaki tehlikeli serinleme, akıllara İzmir'de yaşanan faciayı getirdi. İzmir'de yağmur sonrası su ile temas eden elektrik kablolarından ulaşan elektrik akımı iki vatandaşın ölümüne sebep olmuştu. Vatandaşlar, İzmir'de yaşanan facia gibi bir olay yaşanmadan gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

"İzmir'deki olay Sivas'ta da yaşanabilir"

Çocukların süs havuzunda bulunmasının çok tehlikeli olduğunu dile getiren Engin Solak, "Bu havuzlarda elektrik kaçağı olur, İzmir'deki olay gibi olabilir. Orada da elektrik kaçağından iki tane vatandaş boş yere vefat etti. Yazık günah. Aslında ailelerin çocuklarını da bırakmaması lazım. Benim de çocuğum var ama tehlikeli olduğu için bırakmam buraya. Buraya yüzme havuzu yapılabilir veya çocukların girmesini engellemek için etrafı çevrilebilir" dedi.

Havuzların kontrol altında olması gerektiğini söyleyen Ömer Şahin, "Burada elektrik kabloları ve tesisatı var, çok tehlikeli. Bu tarafta güvenlik var, uyarı levhaları var. Aileler de buna engel olabilir. Burada güzel bir yüzme havuzu yapılabilir. Gerekirse ücretli de olabilir. Çocuklar hava sıcaklığı nedeniyle serinlemek istiyor çünkü" ifadelerine yer verdi. - SİVAS