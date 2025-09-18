Haberler

Sivas'ta Çakmak Gazı Tüpü Patlaması: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Çakmak Gazı Tüpü Patlaması: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta park halindeki bir aracın içinde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 17 yaşındaki Emre Üzen hayatını kaybetti. Olayda 3 çocuk yaralandı.

Sivas'ta araç içerisinde çakmak gazı tüpünün neden olduğu patlamada ağır yaralanan 1 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içerisinde yaşandı. Park halindeki 58 AFZ 458 plakalı Opel marka aracın içerisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. Ağır yaralanan Emre Üzen (17) ile E.Ü. (17) ve M.T.Y (17) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Patlamada ağır yaralanan Emre Üzen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

Hayırsız evladın böylesi! Babasının aracına bomba koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.