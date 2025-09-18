Sivas'ta Çakmak Gazı Tüpü Patlaması: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sivas'ta araç içerisinde çakmak gazı tüpünün neden olduğu patlamada ağır yaralanan 1 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Diriliş Mahallesi, Şeyhşamil Caddesi üzerindeki Salı pazarı içerisinde yaşandı. Park halindeki 58 AFZ 458 plakalı Opel marka aracın içerisinde patlama yaşandı. Patlama sırasında aracın içerisinde bulunan 3 çocuk yaralandı. Ağır yaralanan Emre Üzen (17) ile E.Ü. (17) ve M.T.Y (17) isimli yaralı çocuklara ilk müdahale olay yerine giden ambulansta yapıldı. Patlamada ağır yaralanan Emre Üzen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS