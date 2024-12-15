Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü

Sivas'ta borç yüzünden tartıştığı annesini boğarak, kardeşini ise tabancayla vurarak öldüren H.K. gözaltına alındı. Olay, Kılavuz Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti.

ANNE BOĞULARAK, OĞLU İSE SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne boğularak oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde bulundu.

KARDEŞ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelmenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kardeş H.K gözaltına alındı. H.K.'nin olayı dün gerçekleştirdiği ve borç alacağı nedeniyle cinayetleri işlediği öğrenildi. - SİVAS