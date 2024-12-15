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Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü

Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü
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Sivas'ta bir kişi borç yüzünden tartıştığı annesini boğarak, kardeşini ise tabancayla vurarak öldürdü. Şahıs olayın ardından gözaltına alındı.

Sivas'ta borç yüzünden tartıştığı annesini boğarak, kardeşini ise tabancayla vurarak öldüren H.K. gözaltına alındı. Olay, Kılavuz Mahallesi'ndeki bir apartmanda gerçekleşti.

Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü

ANNE BOĞULARAK, OĞLU İSE SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre olay Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince korkunç manzara ile karşılaştı. Anne boğularak oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde bulundu.

Borç tartışmasında anne ve kardeşini öldürdü

KARDEŞ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelmenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kardeş H.K gözaltına alındı. H.K.'nin olayı dün gerçekleştirdiği ve borç alacağı nedeniyle cinayetleri işlediği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akp Türkiyesi böyle oluyor işte

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Genç nesil kötü ekonomi yüzünden kumar bahis sitelerine yöneliyor geleceğini çaldın bu çocukların AKP!

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıVatansever:

Uykum kaçtı bu habere, yaRabbim sen bizim evlatlarımızı koru. Dinden imandan uzak bir millete dönüştürme bizleri… amin

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Haber YorumlarıSUNSET null:

ekonomi sebep, sosyal patlama sonuç

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

2025 yılı malasef daha kötü olacak :(

Yorum Beğen7
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