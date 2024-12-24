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Sivas'ta Bodrum Katında Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Sivas'ta Bodrum Katında Yangın: 6 Kişi Dumandan Etkilendi
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Sivas'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Sivas'ta evin bodrum katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Altuntabak Mahallesi 3'üncü Sokak üzerindeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar binayı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerini merdiven aracılığıyla tahliye etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol alındı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişiye ilk müdahale ambulansta yapılırken, 1 kişi tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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