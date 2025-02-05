Sivas'ta Asayiş Olaylarında Yüzde 23 Azalma

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas'ta ocak ayında 385 asayiş olayının gerçekleştiğini ve 551 kişinin yakalandığını söyledi.

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Adem Taşkın'ın katıldı. Sivas'ın huzur ve güvenliği için personelin 7 gün 24 saat sahada olduklarının altını çizen Vali Şimşek, ocak ayında Sivas'ta yaşanan asayiş olaylarına ilişkin konuştu. Vali Şimşek önceki yıl ocak ayına göre asayiş olaylarında yüzde 23'lük bir azalma olduğunu söyledi.

"Olay sayılarındaki bu azalış memnuniyet verici"

Asayiş olaylarındaki azalıştan memnun olduklarını belirten Vali Şimşek, "İlimiz genelinde Ocak 2025'te yaşanan asayiş olaylarını geçen senenin ocak ayı ile mukayese ettiğimizde; 2024 Ocak ayında 513 olay gerçekleşmişken, 2025 Ocak ayı içerisinde 385 olay gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yıl aynı dönemine göre olay sayımız yüzde 23 azalış göstermiştir. Aydınlatma oranımız her iki yılda da yüzde 96 seviyesindedir. Geçen yılın ocak ayına göre, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısı yüzde 17, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta ise olay sayımız yüzde 40 azalmıştır. 2025 Ocak ayında gerçekleşen 513 olayın 307'si kişilere karşı işlenen 78'i ise mal varlığına karşı işlenen önemli suçlardır. Mal varlığına karşı işlenen bazı suçlarla ilgili detay verecek olursak; evden hırsızlık olay sayısı 22'den 15'e, iş yerinden hırsızlık olayı 20'den 7'ye, dolandırıcılık olayları ise 83'den 49'a düşmüştür. Olay sayılarındaki bu memnuniyet verici azalışı hem güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarının hem de vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarının bir yansıması olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"Ocak ayında 551 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi"

Ocak ayında 551 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini ifade eden Vali Şimşek, "2025 yılı Ocak ayında 118'i hapis, 433'ü ifade olmak üzere toplam 551 kişiyi yakalayıp adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Yakalanan 12 şahsın 10 yıl ve üzeri hapis cezası olduğuna da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Aynı şekilde ruhsatsız silahlanmaya karşı da çok kararlı bir mücadele yürütüyoruz. Ocak ayında tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ve olmak üzere toplam 35 silah ele geçirerek 42 kişi hakkında da yasal işlem yapmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu ile mücadelemiz yılın ilk ayında da devam ediyor"

İl genelinde zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonlar hakkında da bilgi veren Vali Şimşek, "İlimizde uyuşturucu ile mücadelemiz yılın ilk ayında da kararlılıkla sürmüştür. Bu çalışmalar sonucunda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile bin 405 gram uyuşturucu madde, 765 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Uyuşturucu ticaretine yönelik ocak ayında 16 operasyon yapıldı ve bu operasyonların sonucunda toplam 17 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi" diye konuştu.

"Bu ay içerisinde 497 okul servisi de denetlendi"

Ocak ayı içerisinde 90 bin aracın ve okul servislerinin denetlendiğini ifade eden Vali Şimşek, "Şehrimiz için bir diğer önemli konumuz ise şüphesiz trafik. Hem sürücülerimizin hem de yayalarımızın güvenliği için trafik denetimlerimizi çok yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Ocak ayı içerisinde yaklaşık 90 bin aracın denetimini gerçekleştirdik. Bu ay içerisinde 497 okul servisimizin denetimleri yapılmış olup kurallara uymayan 8 okul servisine cezai işlem uygulandı" dedi. - SİVAS