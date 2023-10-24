Sivas'ta arazi anlaşmazlığından sonra eşi ve oğlu öldürülen kadından 4 gündür haber alınamıyor

SİVAS'ın Kangal ilçesinde 2 ay önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle eşi ve oğlu öldürülen Hatice Ercan'dan 4 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının hayatından endişe ettiği Ercan'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Olay, geçen 18 Ağustos'ta ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan (52), traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı. Karabayır, yanındaki av tüfeği ile traktördeki yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş etti. Kontrolden çıkan traktör şarampole düştü. Ali Karabayır, daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın (75) yanına giderek onu da tüfekle vurdu. Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin Ercan, hayatlarını kaybetti.

17 GÜN SONRA YAKALANDI

Jandarma, olayın ardından motosikletle kaçan cinayet şüphelisi Ali Karabayır'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 24 Ağustos'ta olayın yaşandığı yere yakın bölgede Karabayır'a ait motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Köyde oturan Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler ise Ali Karabayır'ın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek bölgeden ayrıldı. Ali Karabayır'ın, arazide bir süre kaldıktan sonra kendi imkanlarıyla Sivas merkeze geldiği belirlendi. Burada bir süre sokaklarda kalan Karabayır, Pulur Mahallesi'ndeki bir parkta otururken polis ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmaya teslim edilen Ali Karabayır, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

EŞİ VE OĞLUNU KAYBEDEN HATİCE'DEN 4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Arazi anlaşmazlığında eşi Ali Rıza Ercan (75) ile oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) kaybeden Hatice Ercan'dan 4 gündür haber alınamıyor. 4 gün önce evinden çıkan Ercan'ın bir daha dönmediği öğrenildi. Hatice Ercan'ın hayatından endişe eden yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Ercan'ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.