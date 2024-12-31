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Sivas'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem: Hasar Tespit Edilmedi

Sivas'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem: Hasar Tespit Edilmedi
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasara rastlanmadı. AFAD ve ilgili kurumlar saha çalışması başlattı ve şu ana kadar vatandaşlardan ihbar gelmedi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Afad verilerine göre Sivas'ta saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, depremin ardından sosyal medya hesabından AFAD ve diğer ilgili kurumlarca saha çalışmasının başlatıldığını duyurdu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yapılan saha çalışmasında herhangi bir hasar tespit edilmediği öğrenildi. Ayrıca, yetkililere şu ana kadar vatandaşlardan herhangi bir ihbarın gelmediği de belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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