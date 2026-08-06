Fethiye'de Akıntıya Kapılan İki Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında şişme lastik bot ile denize açılan bir şahıs ve çocuğun akıntıya kapılarak sürüklenmeleri üzerine yardım talebinde bulunmaları üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Açık denizde sürüklenen biri çocuk iki kişi başlatılan kurtarma faaliyeti sonrası deniz yüzeyinden sağ ve bilinci açık vaziyette Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak Ölüdeniz İskelesi'ne getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı