Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu: Gündemde af söz konusu değil

Genel af mı geliyor? Bakan Tunç'tan çok konuşulan iddiaya yanıt
Ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı ortaya çıktı

İşte ateşkesi bozup katliam yapan Netanyahu'nun asıl amacı
Okuduğu üniversitenin kurucusundan İmamoğlu'nu zora sokacak ifade

Okuduğu üniversitenin kurucusundan İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Erdoğan'ın 'Görevinizi yapın' talimatı sonrası harekete geçen ekiplere böyle karşı koydular

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basan ekiplere böyle direndiler

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evine duşa kabin tamiri için gelen 62 yaşındaki adamın kapının önünde yeğeni tarafından öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan yeğenin miras anlaşmazlığı sonucu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 15 Mart'ta ses sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine duşa kabin tamiri için gelen Taştan Karaca (62), yeğeninin "Görüşmemiz lazım" mesajı üzerine kapının önüne indi. Karaca yeğeni tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

"HİÇBİR ŞEY DEMEDEN ATEŞ AÇTI"

Taştan Karaca'ya tadilat esnasında yardım eden H.E. poliste verdiği ifadesinde "Tadilat yaparken yeğeni telefonla arayarak adres istedi. 'Mutlaka konuşmamız lazım' dedi. O aşağı inerken bende yanında indim. Ancak hiçbir şey söylemeden üzerimize doğru ateş açarak kaçtı." dedi.

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek, cinayet anının saniye saniye kaydedildiği görüntülere ulaştı. Görüntülerde Taştan Karaca ve yanındaki kişinin bir süre aşağıda bekledikleri, bu sırada sol taraftan yaklaşan yeğen Caner T.'nin silahını çıkararak art arda tetiğe bastığı görüldü. Şüphelinin yaya olarak kaçtığı belirlendi.

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

NEDEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli Caner T. gözaltına alındı. Şüpheliye yapılan yer gösterme sırasında olayda kullandığı silahın Sarıyer, Hisarüstü mevkiinde çalılık alanda bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin miras anlaşmazlığı sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de şarkıcı Züleyha Ortak'ın evinin önündeki cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Şampiyonluk kutlamaları için şimdiden adres verdi
img

İşçiler 100 bin liradan fazla maaş alacak
img

Genel af mı geliyor? Bakan Tunç'tan çok konuşulan iddiaya yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Kork'un ifadesi ortaya çıktı! Çalışanının aylık geliri kendisinden yüksek

Erkan Kork'un ifadesi! Çalışanının aylık geliri kendisinden yüksek
Verem, şiddet daha niceleri! İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi

Verem, şiddet daha niceleri! İşte Tanyeli'nin acı dolu hayat hikayesi
Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor

Teklif Şara'dan geldi! Türkiye'den çok konuşulacak Suriye hamlesi
Her AVM'de mağazası vardı! MyGlobe şirketi konkordato ilan etti

Türkiye'nin önde gelen markası konkordato ilan etti
Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Memurlara yeni hak geliyor
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Tanyeli'nin vasiyeti ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.