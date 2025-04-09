Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldürüldüğü olayın faillerinin kaçtıkları anların yeni görüntüleri

ŞİŞLİ'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile olduğu öğrenilen Kader Küçükcoşkun ve yanındaki Gültekin Gezer'i öldürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 4 kişi yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan yarım saat önce olayda hayatını kaybeden Gezer ile apart merdivenlerinde tartıştığı, hamile kadının ise yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde, öldürdükleri kadının hamile olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Diğer yandan, şüphelilerin saldırı sonrası kaçtıkları anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Saldırıda ölen Kader Küçükkoyun'a ambulansta dakikalarca kalp masajı yapıldığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 7 Nisan günü sabaha karşı Kuştepe Mahallesi Yavru Kuş Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, 2 kişinin kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. Sağlık ekibinin kontrollerinde Gültekin Gezer(23) ve hamile olduğu belirlenen Kader Küçükcoşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Gezer'in vücudundan 9 mermi çıkarılırken, Küçükcoşkun'un sırtına isabet eden 1 mermi ile öldürüldüğü tespit edildi. Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelileri takibe alan ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.S. aracılığı ile yurtdışına kaçmaya çalıştıklarını belirledi. Cinayetin 4 şüphelisi ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.S., Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN 'GEREĞİ YAPILDI' MESAJI

Şüphelilerin yakalanmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' başlığıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul Şişli'de öldürülen hamile kadın Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in cinayet şüphelileri yakalandı. Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce bir araca yapılan operasyonda; 6 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Şişli'de Gültekin Gezer ve Kader Küçükcoşkun'un öldürülmesi olayının şüphelileri oldukları tespit edilen A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. ile aracı kullanan göçmen kaçakçılığı organizatörü M.S. isimli şüpheli yakalandı. A.S., B.Z., A.Y. ve S.M. isimli şüpheliler gerekli işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.Şüphelilerden, M.S. isimli şüpheli ise "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçluların hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Dualarınızı güvenlik güçlerimizden eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

CİNAYET BÜRODA SORGULANACAKLAR

Edirne'de İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin, olaydan yarım saat kadar önce yaşadıkları apartın merdivenlerinde Gültekin Gezer ile tartıştıkları öğrenildi. Bir süre sonra Gültekin Gezer'in dairesine giden şüphelilerin kapı açılır açılmaz ateş etmeye başladıkları, olayı görerek kaçmaya çalışan Kader Küçükcoşkun'un ise yanlışlıkla sırtından vurulduğunu söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KAÇTIKLARI ANLARA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Diğer yandan, cinayet şüphelisi 4 kişinin olay yerinden kaçtıkları ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin kaçtıkları anlar çevredkei bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin saldırı sonrası sokakta kaçtıkları anlar görülüyor.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Saldırıda ölen Kader Küçükkoyun'a ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Hamile olduğu öğrenilen Küçükkoyun'a ambulansta dakikalarca kalp masajı yapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçükkoyun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.