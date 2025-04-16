Önder'in doktorlarından endişelendiren sözler: Çok kritik pozisyonda, uzun vadeli konuşamayız

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece Beşiktaş'taki evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Şişli'deki hastaneye kaldırılan Önder'in yapılan tetkiklerin ardından kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Önder 12 saatlik zorlu bir ameliyat geçirdi. Önder'in hayati tehlikesi ciddiyetini korurken doktorlar son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"NABIZSIZ, ENTÜBE ŞEKİLDE HASTANEYE ULAŞTI"

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sayın Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. 23.05'te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23,35'te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü operasyon.

"ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEK BİR AMELİYAT"

Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski çok yüksek olan ameliyattır. 12 saatlik ameliyat sonrası hasta mekanik destek cihazı desteği ile yoğun bakıma alındı. Hala hayati riski korumaktadır.

"KALP MASAJINA HİÇ ARA VERİLMEDİ"

Ambulansta başlayan işlemler sonrası bizde de hiç ara verilmeden kalp masajı yapıldı. Bu durumla yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz.

"NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME YAPAMIYORUZ"

Şu dakika itibariyle en çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Şu an nörolojik değerlendirmesini gerçekçi yapamıyoruz. İlerleyen süreçte bunun açıklamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

"112 GELDİĞİNDE ŞİKAYETİNİ SÖYLEYİP YERE YIĞILDI"

Ameliyata giren Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, "Bu rahatsızlık en zor tedavi edilen rahatsızlıklardan biri. Diseksiyon ana atardamarın çıktığı yerden başlayıp devam ediyor. Sağ koroner damar diseksiyonun içinde kalmış. Hafif bir yırtık da vardı. 112 acili geldiği şikayetini söyleyip yere yığılma nedenlerinden biri buydu muhtemelen. Kalp krizi de vardı muhtemelen.

"SIRRI BEY'İNKİ EN KOMPLİKE VAKALARDAN BİRİYDİ"

Biz hepsini düzelttik fakat kalp çok hırpalandığından kalbi dinlendirdik. 12 saati buldu ameliyat. Bu tür ameliyatlar çok yaptık. Sırrı Bey'inki uzun zamandır gördüğüm en komplike vakalardan biriydi. Sırrı Bey'in aort damarında genişlemesine ilişkin teşhis var, takipliymiş ama müdahale sınırında olmayan büyüklükmüş ve ilaç tedavisi de takip ediliyormuş. Santimin önemi yok. Aort mosmor yırtılmış ve genişti. Biz ameliyata masajla girdik, masajla kasık damarlarından başlayıp masajı bıraktık. Kalbi durmuştu.

"HASTAMIZ ÇOK KRİTİK POZİSYONDA"

EKBO her zaman bu tür durumlarda aklımızın kenarındadır. Sistem hazır bekler ve hastayı sokarız. Böyle hastalarda uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerle takip yapıyor ve tedaviyi düzenliyoruz. Hastamız çok kritik pozisyonda. Uzun vadeli konuşamayız. Bir şey dememiz mümkün değil." diye konuştu.

AORT YIRTIĞI NEDİR?

Aort vücudun en büyük, kalbin en önemli damarı. Aort yırtığı, damarın iç katmanlarındaki kanamanın olması anlamına geliyor. Aort ameliyatları, en riskli ameliyatlar arasında yer alıyor.