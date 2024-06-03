Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda kaçak malzemeler ele geçirildi

Şırnak ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,56 kilogram eroin maddesi, 5,94 gram esrar maddesi, 5,34 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong, 909 paket sigara, 4 adet cep telefonu, bin 500 adet emtia (gözlük), 1 adet sahte çek, 3 bin 481 adet silah parçası, 3 adet tabanca, 6 adet şarjör ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 42 kişi kaçakçılık, 10 kişi asayiş ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 53 şüpheli gözaltına alındı. - ŞIRNAK