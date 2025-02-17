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Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılık Operasyonları: 38 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Şırnak'ta Terör ve Kaçakçılık Operasyonları: 38 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
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Şırnak'ta yapılan operasyonlarda 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ele geçirilen maddeler arasında 20 kilogram metamfetamin, kaçak sigara ve elektronik sigaralar bulunuyor. PKK/KCK bağlantılı 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta son bir haftada terör, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik ekiplerince il geneli ile Habur Sınır Kapısında son bir haftada yapılan operasyonlarda, 20 kilogram metamfetamin maddesi, 8,12 gram esrar maddesi, 0,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet bong, 520 paket kaçak sigara, 115 paket elektronik sigara tütünü, 71 adet elektronik sigara, 1.461 adet emtia ele geçirildi. Operasyonlarda 21 şüpheliye işlem yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü yandaşlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i ilgili makamlara sevk edilirken 5'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest, 1'i çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 10 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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