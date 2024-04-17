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Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuş tutuklandı

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Şırnak'ta taciz iddiasıyla sokak ortasında darbedilen ve olayın ardından gözaltına alınan uzman çavuş, "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Şırnak'ta yolda yürüyen bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedilen ve olay sırasında alkollü olan uzman çavuş Z.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alınıp, "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Olay, 12 Nisan günü akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi, Orman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen uzman çavuş Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.'yi darbederek yaraladı.

Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuş tutuklandı

ÖNCE GÖZALTINA, SONRA DA AÇIĞA ALINDI

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.'yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.'nin açığa alındığı belirtildi.

Şırnak'ta taciz iddiasıyla darbedilen uzman çavuş tutuklandı

ŞIRNAK BAROSU: CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şırnak Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzman çavuş Z.Ç.'nin, Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından cinsel saldırı suçundan tutuklandığı belirtilerek, "12.04.2024 tarihinde Şırnak ili merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Z.Ç. isimli alkollü şahsın bir vatandaşımıza yönelik cinsel saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile darp edildiği görüntüler basına yansımıştı. Adli ve idari soruşturması devam eden ve hakkında açığa alınma ve gözaltı kararı verilmiş olan cinsel saldırı eylemi şüphelisi Z.Ç.'nin tedavisinin devam ediyor oluşu sebebiyle ifadesi alınamamıştı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında Şırnak Sulh Ceza Hakimliği tarafından, cinsel saldırı suçundan tutuklama kararı verilmiştir." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre İliksiz - 3.Sayfa

Şırnak Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Baturan Kozan:

şaşarsan şımarırsan hem işinden hem eşinden hem özgürlüğünden olursun toplum içinde de artık güvenirliğin kalmaz aldığın ceza şuan ödül gibi olur

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Snn Aksu:

Ee hani iftira atmıştı sevgilisinin kardeşi ona iftira atmıştı?

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