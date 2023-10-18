Şırnak'ta Kaybolan Genç Kızın Sevgilisi Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Uludere ilçesi Şenoba beldesinde oturan Firdevs Babat, 19 Ağustos 2022'de 'Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum' diyerek evden çıktı ve geri dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarıyla çalışma başlatan jandarma, 1 gün sonra Firdevs'in, Hezil Çayı'nda 2 taş arasına sıkışmış cesedini buldu. İlk incelemede, Firdevs Babat'ın vücudunda mermi ve darp izleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Firdevs'in akrabası olan sevgilisi Ahmet Babat, şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Babat, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Şırnak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması, görüldü. Sanık Babat'ın SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile Firdevs'in ailesi de yer aldı. Savcı, Babat'ın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırmasını talep etti.

'OLAYIN TASARLANARAK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Mütalaaya karşı savunma yapan Firdevs Babat'ın ailesinin avukatı Aydın Altaç, "Mütalaaya katılıyoruz. Ancak özellikle Ahmet Babat'ın ağabeyi Ramazan Babat'ın hukuki durumu ile ilgili iddiaları devamlı dile getiriyoruz. Bu olayın tasarlanarak yapıldığını düşünüyoruz. Ramazan'ın olayın faili sanık Ahmet ile birlikte 'kasten öldürme' suçundan yargılanması gerektiğini belirtiyoruz. Ahmet'in pişmanlık duymadığını görüyoruz. İndirim uygulanmamasını talep ediyoruz. Ahmet'in anlatımlarında maktulün olay yerinden ayrılma iradesine rağmen, Ahmet'in eve gidip silahı alıp gelmesi, savunması karşısında maktulün kim tarafından olay yerinde tutulduğunu sorduğumuzda, tüm işaretler Ramazan'ı gösteriyor. Ramazan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Ahmet, maktulün yanından ayrılarak silah almaya gitmiştir. Sanığın eyleme karar vermesi, eyleme geçmesi süreleri göz önüne aldığında, 18 yaşından küçük maktulü öldürme kastını tasarlayarak yaptığı açıktır. Bu nedenle 'çocuğa karşı tasarlayarak öldürme' suçundan da yargılanmasını, suçun ortaya çıkarılması yönünde mahkemeyi çelişkili ve yanıltıcı ifadeler vermesi, pişmanlık göstermemesi nedeniyle hakkında takdiri indirim maddelerinin uygulanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

'3'ÜNCÜ KİŞİYE AİT DNA ÖRNEKLERİ BULUNMUŞTU'

Mütalaaya kısmen katıldığını belirten avukat Hediye Göçke Baykal da şunları kaydetti:

"Tanık beyanları, olay yeri krokisi, sanığın alınan çelişkili savunmaları ortaya koymaktadır ki sanık olayı bir şahsın yardımı ile tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Tanık Ramazan Babat da bu suçun failidir. Firdevs'in tırnak aralarında 3'üncü bir kişiye ait DNA örnekleri bulunmuştu. Bu 3'üncü kişinin Ramazan Babat olduğunu düşünüyoruz. 'Tasarlayarak çocuğa karşı öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep ediyorum. İndirim maddelerinden yararlanmamasını talep ediyoruz. İndirimler kadına karşı diğer failleri de etkiliyor. Kadına karşı şiddet ve benzer dosyalarda diğer faillere de örnek teşkil eden bu dosyalarda pişmanlığı da tespit edilmeyen sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını talep ediyoruz."

'KASTEN ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'

Savunma yapan Ahmet Babat ise "Kızı kimse orada tutmadı. Öyle bir niyetim olsaydı; yerleşim yerine o kadar yakında olmazdık. Kimsenin görmediği yerler vardı. Karakola yakındım. Ayrıca benim böyle bir eylemi gerçekleştirmeye önceden verdiğim bir karar olsaydı; daha uzak bir yer seçerdim. Olayda Firdevs'i kasten öldürmeye yönelik bir amacım yoktu. Daha önce de belirttiğim gibi pişmanım" dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Babat'ı 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Babat hakkında ayrıca 3136 sayılı 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.