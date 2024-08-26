Şırnak'ta Gümrük Kaçağı Ürünler Ele Geçirildi, 24 Kişi Gözaltına Alındı

Şırnak'ın Silopi, Uludere ve Cizre ilçelerinde yurda sokulmak istenen gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 24 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma ekipleri, Şırnak'ın Silopi ilçesine Başverimli beldesi, Uludere İlçesine Bağlı Ortaköy ve Cizre İlçesine bağlı Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlıkları ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 9 adet cep telefonu, 4 adet klima, 1 adet kaynak makinesi, 3 adet spor ayakkabı, 820 paket sigara, 6 adet lokma takımı, 84 adet kozmetik malzeme, 100 adet menteşe, 15 adet oyuncak, 36 adet muhtelif tamir malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Silopi, Cizre, Uludere ve İdil ilçelerimizde yapılan çalışmalar da ise; 32 adet cep telefonu, 4 adet klima, 42 adet muhtelif tamir malzemesi, 10 kilo çay, 791 adet elektronik sigara, 8 bin 305 paket sigara, 3 kilo nargile tütünü, 67 çift ayakkabı, 4 adet kaynak makinesi, 200 adet menteşe, 15 adet oyuncak, 6 adet elektronik eşya, 50 adet muhtelif tekstil malzemesi, 129 adet kozmetik malzeme, 398 adet inşaat malzemesi ele geçirildi.

Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaları gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 24 şüpheli göz altına alınarak adli işlemler başlatıldı. - ŞIRNAK