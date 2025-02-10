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Şırnak'ta Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Şırnak'ta Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi
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Şırnak Valiliği, şehir merkezi ve bazı ilçelerde 11 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Bu karar, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla alındı.

Şırnak Valiliği, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerin 11 Şubat'tan itibaren 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla bazı bölgelerin geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesinin c fırkası ile 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Şırnak Valiliğince Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, İncebeldağları bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 11-25 Şubat 2025 tarihleri arasında 15 gün 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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