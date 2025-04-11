Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da eğitime kar molası
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü

ABD'de helikopter böyle çakıldı! İçinde kurtulan olmadı

Şırnak'ta Çoban Cinayetinde İki Şüpheli Tutuklandı

Şırnak'ta Çoban Cinayetinde İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlatırken bıçaklanarak öldürülen çoban Kamil Arslan cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan üç şahıstan ikisi tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada bıçaklanarak öldürülen çoban Kamil Arslan cinayeti ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak ili İdil ilçesi Sırtköy beldesi Aslantepe mezrası Kuvak meralık alanında Kamil Arslan'ın hayvan otlatırken bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin İdil Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler S.A., A.A. ve T.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesinde hakim karşına çıkan üç şüpheliden S.A ve A.A. kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken T.Ş. isimli şahıs ise adli kontrol tedbiri serbest bırakıldı.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma titizlikle devam ediyor. - ŞIRNAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.