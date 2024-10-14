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Şırnak'ta 6 Milyon TL Değerinde Kaçakçılığa Geçit Yok

Şırnak'ta 6 Milyon TL Değerinde Kaçakçılığa Geçit Yok
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, İdil, Cizre, Silopi ve Uludere'de düzenlediği operasyonlarla 6 milyon 200 bin TL değerinde çeşitli kaçak ürün ve silah ele geçirdi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İdil, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendirip 11 farklı araçta yaptığı aramada 6 milyon 200 bin TL'lik kaçakçılığı önledi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; 07 - 11 Ekim tarihleri arasında kent genelinde yapılan ihbarlar üzerine yasa dışı yollar ile gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenlendi.

11 ayrı araca yönelik yapılan operasyonlarda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 29 adet Kalaşnikof fişeği, 33 adet cep telefonu, 6 bin 897 adet bandrolsüz sigara, 44 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 6 kilo çay, 9 kilo nargile tütünü, 148 adet kaçak ayakkabı, 40 adet İngiliz anahtar takımı, 14 adet termos, 45 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Malzemelerin piyasa değeri toplam 6 milyon 200 bin TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Uludere Silopi Cizre Hukuk İdil

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