Şırnak'ta 6 Milyon TL Değerinde Kaçakçılığa Geçit Yok

Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İdil, Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde yapılan ihbarları değerlendirip 11 farklı araçta yaptığı aramada 6 milyon 200 bin TL'lik kaçakçılığı önledi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince; 07 - 11 Ekim tarihleri arasında kent genelinde yapılan ihbarlar üzerine yasa dışı yollar ile gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye sokulan kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenlendi.

11 ayrı araca yönelik yapılan operasyonlarda, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 29 adet Kalaşnikof fişeği, 33 adet cep telefonu, 6 bin 897 adet bandrolsüz sigara, 44 gram kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 6 kilo çay, 9 kilo nargile tütünü, 148 adet kaçak ayakkabı, 40 adet İngiliz anahtar takımı, 14 adet termos, 45 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Malzemelerin piyasa değeri toplam 6 milyon 200 bin TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 11 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı. - ŞIRNAK