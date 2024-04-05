Üye Girişi
Haberler

14 gündür aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine Dicle Nehri'nde ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22 MART'TA KAYBOLDU, 1 NİSAN'DA NEHRE ATLADI

22 Mart'ta kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Bavli'den haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Arama çalışmalarına başlayan ekipler, 1 Nisan'da Bavli'nin Dicle Nehri'ne atladığını kameralardan tespit etti.

Arama çalışmalarını sürdüren AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Silopi güzergahı üzeri Kavaközü Sınır karakolu civarında Bavli'nin cesedine ulaştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

14 gündür aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Silopi Şırnak Dicle 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title