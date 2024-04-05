14 gündür aranan çocuğun cansız bedeni bulundu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 gün önce kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedenine Dicle Nehri'nde ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
22 MART'TA KAYBOLDU, 1 NİSAN'DA NEHRE ATLADI
22 Mart'ta kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Bavli'den haber alamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Arama çalışmalarına başlayan ekipler, 1 Nisan'da Bavli'nin Dicle Nehri'ne atladığını kameralardan tespit etti.
Arama çalışmalarını sürdüren AFAD, emniyet ve itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde Silopi güzergahı üzeri Kavaközü Sınır karakolu civarında Bavli'nin cesedine ulaştı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.