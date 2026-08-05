Silopi'de huzur uygulaması: Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Silopi ilçesinde 250 polisin görev aldığı huzur uygulamasında denetimlerini takip ederek, "Tüm uyuşturucu baronlarını, uyuşturucu tacirlerini ve ismi ne olursa olsun organize suç örgütlerini şehrimizde yaşatmayacağız. Bunların kökünü kazımaya kararlıyız" dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, il genelinde sürdürülen huzur ve güven uygulamaları kapsamında Cizre ve İdil ilçelerinin ardından bu kez Silopi'de gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Silopi İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut tarafından karşılanan Sazak, uygulama öncesinde Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Silopi'de yaklaşık 250 polisin görev alacağı huzur uygulamasına ilişkin bilgi veren Sazak, vatandaşların güvenliği için ekiplerin gece boyunca sahada olacağını belirterek, "Silopili hemşehrilerimiz sabahlara kadar huzur ve güven ortamı içerisinde sokaklarda dolaşacak. Bizler onlar uyuyana kadar görevimizin başında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadelenin tavizsiz şekilde sürdüğünü vurgulayan İl Emniyet Müdürü Sazak, kentte uyuşturucu kullanımına ve Şırnak'ın uyuşturucu güzergahı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

"Tüm uyuşturucu baronlarını, uyuşturucu tacirlerini ve ismi ne olursa olsun organize suç örgütlerini şehrimizde yaşatmayacağız" diyen Sazak, "Bunların kökünü kazımaya kararlıyız. Şehrimizde uyuşturucu kullanılmasına da, şehrimizin uyuşturucu güzergahı olarak kullanılmasına da müsaade etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Aynı gün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 8 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini hatırlatan Sazak, başarılı operasyonda görev alan polisleri tebrik etti.

Basın açıklamasının ardından Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ile Silopi İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, ilçe genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasına katıldı. Koç İlkokulu önündeki uygulama noktasında denetimleri yerinde inceleyen emniyet müdürleri, görev yapan polis ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uygulama sırasında çocuklarla da yakından ilgilenen Sazak ve Yakut, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtarak sohbet etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen emniyet müdürleri, uygulamaya ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

Denetimler sırasında vatandaşlar, kısa süre önce hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi ve emekli polis memuru babası Erol Sazak dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'a başsağlığı dileklerini iletti. Sazak da vatandaşların taziyelerini kabul ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik benzer uygulamaların önümüzdeki günlerde de aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı