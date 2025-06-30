Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi

Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
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Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına müdahale için yola çıkan arama kurtarma ekibi, D-650 kara yolunda sirenlere rağmen yol vermeyen bir sürücüyle karşılaştı. Otomobil, ekip aracına dakikalarca engel olurken neredeyse tampon hizasına kadar tehlikeli şekilde yaklaştı. Yangına müdahaleyi geciktiren bu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için yola çıkan arama kurtarma ekibi, D-650 kara yolunda akıl almaz bir engelle karşılaştı. Siren ve uyarı seslerine rağmen sol şeridi kapatan otomobil sürücüsü, dakikalarca yol vermedi. Daha da kötüsü, ekip aracına neredeyse tampon yaparak tehlikeli şekilde yanaştı. O anlar araç saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren bir arama kurtarma ekibine bağlı personeller Taraklı ilçesinde çıkan yangın bölgesine gitmek için Sakarya-Bilecik D-650 kara yoluna çıktı. Bölgedeki yangına hızla ulaşmak için siren ve ikaz lambalarını kullanarak seyir halindeki aracın önüne geçen bir otomobil sürücüsü, tüm sesli ve görsel uyarılara rağmen ekip aracına yol vermedi.

TAMPONA SIFIRA KADAR YANAŞTI

Olay anında ekiplerin zamanla yarıştığı yangın müdahalesine gecikme yaşatarak tepki çeken sürücü, bu da yetmezmiş gibi arama kurtarma aracının tamponuna sıfıra kadar yanaştı. Yangının hızla yayıldığı kritik dakikalarda yaşanan bu gecikme, hem ekiplerin zamanla yarıştığı mücadeleyi zorlaştırdı hem de hayati risk oluşturdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Vites koluna oturturlar... Gelen cezayi gorunce, bir daha tovbe edersin... Az sabret keserler cezani gonderirler kapina...

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Cahil sürücü kamu aracına yol vermediğinden dolayı ve aracın olay yerine geç ulaşmasına sebep olduğundan en ağır ağırlaştırılmış müebbet ceza uygulanırsa, cümle aleme ibret olur.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

oe işte.ne yapacan.....

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