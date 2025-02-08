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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i taşıyan aracın lastiği çıktı

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in makam aracının lastiği seyir halindeyken yerinden çıktı. Araçtakiler hayati tehlike atlatırken; İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in içinde bulunduğu seyir halindeki makam aracının lastiği yerinden çıkarken, Vucic hayati tehlike atlattı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ülkenin kuzeyindeki bir köyü ziyaret için aracıyla yolculuk yaparken, seyir halindeki zırhlı makam aracının lastiği yerinden çıktı. Olayın ardından araç şoförü otomobili kenara çekerken, olayda yaralanan olmadı. Vucic, başka bir araca geçerek ziyaret programına devam etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, "Melenci köyünü ziyaretin ardından Kikinda'daki büyük mitingin hemen öncesinde Mokrin köyüne gidiyordum ve o yolda kendi aracımdaydım. Size birkaç cümleyle izah edeceğim. Yani lastik mi patladı yoksa tüm katmanlarıyla infilak mı etti, bunu yetkili organlar belirleyecektir" dedi.

Vucic, koruma ekibinin çok disiplinli olduğunu ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu defa konvoyun en önündeki araçta bulunduğunu ifade etti. Vucic, büyütülmesi gereken bir şey olmadığını açıklarken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i taşıyan aracın lastiği çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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