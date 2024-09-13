Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta yaşlı çift komşu çocuklarının taşlı saldırısına maruz kalıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde yaşlı bir çift, komşu çocukları tarafından sürekli taşlı saldırıya uğruyor. Aile ferdi Zeynep Karagöz'ün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, yaşananların korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Aile, köydeki tehdit ve saldırılara yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde yaşlı bir çift, komşu çocukları tarafından sürekli taşlı saldırıya uğruyor. Aile ferdi Zeynep Karagöz'ün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, yaşananların korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Aile, köydeki tehdit ve saldırılara yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

Olay, Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde meydana geldi. Tapulu arazilerinde bulunan Kasım Karagöz(70) ve ailesi komşu çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Kasım Karagöz'ün kızı Zeynep Karagöz tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, baba Kasım Karagöz, anne Dudu Karagöz(68) ve kendisinin komşu çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradığını gösteriyor.

Karagöz'ün kaydettiği cep telefonu görüntülerinde, komşu çocuklarının taşları aileye doğru fırlattığı net bir şekilde görülüyor. 70 yaşındaki Kasım Karagöz'ün taşlardan korunmaya çalıştığı, anne Dudu Karagöz'ün de olayın ortasında kaldığı görüntülerde, özellikle Zeynep Karagöz'ün duruma büyük korku ve endişeyle yaklaştığı görülüyor.

"Bu çocukları aileleri kışkırtarak bizim ailemizi taşlatıyorlar"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan abi Birol Karagöz, ailenin sürekli tehdit ve saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Karagöz, "Bizim köyümüz küçük bir köy. Köyde 3-5 hane var. Komşumuzun 6 çocuğu var ve bu çocukları aileleri kışkırtarak bizim ailemizi taşlatıyorlar. Köyün 200-300 metre dışındaki harman yerinde çocuklarına taş attırıyorlar. Babam 70 yaşında, ya ona ya da engelli kardeşime bir taş gelse ölümle sonuçlanabilir. Bunun tersi de olabilir, babam sinirlenip bir çocuğa zarar verirse, başımız belaya girecek" dedi.

Karagöz, olay sonrası yetkililere başvurduklarını ifade tutanaklarına ulaşmakta zorluk yaşadıklarını CİMER'e yaptıkları şikayetler sonrası ifade tutanaklarını aldıkları söyledi. Karagöz, "Karakola gittik, şikayetimizi verdik ama tutanakların bir nüshasını almakta bile zorlandık. CİMER'e yaptığımız şikayetler sonucunda en sonunda bir nüsha verdiler ama doğru düzgün ilgilenilmedi. Savcılık hemen serbest bırakıyor. Bu çocuklar kışkırtılıyor ve suça teşvik ediliyor. Ailemizin güvenliği için bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Muhtar: "Çocuklar, Kasım bey ve ailesini rahatsız ediyorlar, taşlıyorlar"

Olay hakkında konuşan Büyükkızık Köyü Muhtarı Metin Yavuz, "Ben bu dönem muhtar oldum. Bu olay yeni değil benden önceki muhtar döneminde de birkaç kez oldu. Çocuklar küçük ve Kasım bey ve ailesini rahatsız ediyorlar, taşlıyorlar. Biz iki tarafla da görüştük bir son vermelerini rica ettik ama mahkemelik oldular" açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu olaylar nedeniyle aileler arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Zeynep Karagöz'ün çektiği görüntülerle olayı belgelendiren aile, daha büyük olaylar yaşanmadan önce yetkililerin harekete geçmesini ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu 3-sayfa Güncel Dikmen Yaşam sinop

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! 'Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak' yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

"Devlet istiyor, gizli test yapılacak" diyerek kanını aldırmış

 Sim kart ve kamera detayı korkunç! Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler

Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler
Çakıcı ile fotoğrafları vardı! İşte kozmetik firması sahibinin öldürüldüğü anın görüntüsü

Güpedündüz iş yerinin önünde böyle öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir? MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Dualı, anlamlı, kısa, resimli, en güzel kandil mesajları! En yeni Mevlid Kandili sözleri neler? Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu? Tarihte bugün ne oldu? 13 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 13 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 13 EYLÜL? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Masterchef'te 12 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu?
title