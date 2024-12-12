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Sinop'ta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Sinop'ta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Durağan ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu bir kişinin üst aramasında 1 gram esrar ve 16 adet sentetik ecza bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'un Durağan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Durağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kişiye yönelik gerçekleştirilen üst aramasında 1 gram esrar maddesi ile 16 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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