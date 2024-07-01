Sinop'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Sinop-Samsun yolu Karayolları Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, 37 BE 819 plakalı kamyonet ile 78 SH 432 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücü M.K. ve yanındaki S.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, 16.20'de Sinop- Samsun yolu Karayolları Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. yönetimindeki 37 BE 819 plakalı kamyonet kavşakta M.H. idaresindeki 78 SH 432 plakalı kamyonete çarptı. Kazada sürücü M.K. ve yanında bulunan S.K. yaralanarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP