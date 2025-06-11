Sinop'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Sinop'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 34 DOL 410 plakalı otomobil, Kıbrıs Caddesi'nde seyir halindeyken Z.E. isimli kadına çarptı. Kadın kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 15.10'da Meydankapı Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 DOL 410 plakalı otomobil Kıbrıs Caddesi'nden Kurtuluş Caddesi istikametine seyir halindeyken Z.E. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın kafasından yaralandı. Z.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Yeni aldıkları elektrikli araçla hız denemesi yaparken hayatlarının şokunu yaşadılar

Yeni aldıkları elektrikli aracı test ederken büyük bir şok yaşadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Leroy Sane adım adım Galatasaray'a

Leroy Sane Süper Lig devi ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü

Askeri personelle eski eşinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor

Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Tepkiler üzerine harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.