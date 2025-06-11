Sinop'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı
Sinop'ta 34 DOL 410 plakalı otomobil, Kıbrıs Caddesi'nde seyir halindeyken Z.E. isimli kadına çarptı. Kadın kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, saat 15.10'da Meydankapı Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 DOL 410 plakalı otomobil Kıbrıs Caddesi'nden Kurtuluş Caddesi istikametine seyir halindeyken Z.E. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın kafasından yaralandı. Z.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa