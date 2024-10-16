Sinop'ta Otobüs Durduruldu, Uyuşturucu Ele Geçirildi
Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüste yolculuk yapan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş amfetamin ve bir cep telefonu bulundu. Olayla ilgili bir kişi yakalanarak adli işlemler başlatıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otobüste yolculuk yapan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 7 adet peçeteye emdirilmiş amfetamin ele geçirildi.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcıları ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Türkeli ilçesinde durdurulan otobüste yolculuk yapan bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 7 adet peçeteye emdirilmiş amfetamin isimli uyuşturucu madde ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay ile ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - SİNOP
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