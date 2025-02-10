Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu

Hamas'tan esir takası kararı
İstanbul Valisi Davut Gül'ün adı bakanlık için geçiyor

Kabinede 4 isme çizik! Davut Gül sürprizi olursa şaşırmayın
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Kendisinden haber alınamayan adamı fareler yemiş

Sinop'ta Heyelan Sonrası Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesindeki Akçabük köyünde meydana gelen heyelan sonucu, Akçabük ile Karabey köylerini bağlayan yol ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışmalara başladı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde önceki gün kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması sonucu Akçabük ile Karabey köylerini birbirine bağlayan bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolunun yeniden açılması için çalışma başlattı. Ekipler, 11 Şubat'ta temizleme çalışmalarını tamamlayarak, yolu yeniden ulaşıma açmayı planlıyor.

Yetkililer, bölgedeki kar yağışının etkilerini göz önünde bulundurarak çalışmaların hızla sürdüğünü ve güvenli bir şekilde yolun açılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca vatandaşların yolculuk yaparken dikkatli olmaları ve güzergahı kullanmadan önce yetkililerden bilgi almaları istendi. Ekiplerin toprak kaymasının yeniden yaşanmasını engellemek amacıyla önleyici tedbirler de alacağı ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Olaylı maçta yeni gelişme! İşi yargıya taşıdılar
img

Anlaşma sağlandı! Maaşı dudak uçuklattı
img

2 yıldız birden Galatasaray derbisinde oynayamayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
Przemyslaw Frankowski, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi

Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'da! İşte ilk görüntüleri
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın çocuklarına verdikleri isim şaşırttı

Çocuklarına verdikleri isim şaşırttı
Suriye'ye sıfır ve ikinci el araç sevkiyatı rekor kırdı

Sıfır, ikinci el ne varsa alıyorlar! Hepsi Türkiye'den gidiyor
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Çocuklarının bileklerini kesen annenin olay sonrası ilk sözü bu olmuş

Çocuklarının bileklerini kesen annenin ilk sözü bu olmuş

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.