Sinop'ta Heyelan Sonrası Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Akçabük köyünde önceki gün kar yağışının ardından meydana gelen toprak kayması sonucu Akçabük ile Karabey köylerini birbirine bağlayan bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolunun yeniden açılması için çalışma başlattı. Ekipler, 11 Şubat'ta temizleme çalışmalarını tamamlayarak, yolu yeniden ulaşıma açmayı planlıyor.

Yetkililer, bölgedeki kar yağışının etkilerini göz önünde bulundurarak çalışmaların hızla sürdüğünü ve güvenli bir şekilde yolun açılmasının hedeflendiğini belirtti. Ayrıca vatandaşların yolculuk yaparken dikkatli olmaları ve güzergahı kullanmadan önce yetkililerden bilgi almaları istendi. Ekiplerin toprak kaymasının yeniden yaşanmasını engellemek amacıyla önleyici tedbirler de alacağı ifade edildi. - SİNOP