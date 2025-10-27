Haberler

Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa İznik'teki bir internet kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kafedekiler depremle birlikte panikle kaçıştı.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 5,99 kilometre derinlikte meydana geldi.
  • Deprem anı İznik ilçesindeki bir internet kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa ve ilçelerinde de hissedildi. Sarsıntı sırasında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde bulunan vatandaşlar, panik halinde dışarıya çıktı.

Deprem anı ise İznik ilçesindeki bir internet kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında içeride bulunanların panikle dışarı kaçtıkları anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Haberler.com
500
