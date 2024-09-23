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Sinan Ateş cinayetinde bilirkişi raporu tamamlandı: Tetikçi dışında kimse ateş etmemiş

Sinan Ateş cinayetinde bilirkişi raporu tamamlandı: Tetikçi dışında kimse ateş etmemiş
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Duruşma sırasında ortaya atılan iddiaları çürüten bilirkişi raporunda; cinayet sırasında isabet eden kurşunların tek bir kaynaktan sıkıldığı tespit edildi. Kurşunların, tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktığının belirlenmesinin ardından olayın detayları ve çelişkili savunmalar gündeme geldi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda maktul Ateş'i öldüren kurşunların tamamının tek bir silahtan çıktığı bilgisine yer verildi.

BAŞKASININ ATEŞ ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dosyada maktul Ateş'i öldüren kurşunların hangi silahta çıktığına ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Hazırlanan rapora göre maktul Sinan Ateş'e isabet eden kurşunların tamamı tetikçi Eray Özyağcı'nın silahından çıktı. Otopsi raporunda da Sinan Ateş'in arkasına isabet eden bir kurşuna rastlanmamıştı. Eray Özyağcı ve Doğukan Çep duruşmadaki savunmalarında başka birinin de ateş ettiğini belirterek Sinan Ateş'i öldüren kurşunun Özyağcı'nın silahından çıkmadığını iddia etmişti.

Olay günü öğlen saatlerinde olay yerine gelen Eray Özyağcı'nın yaklaşık olarak 35 dakika ayakta beklediği anlaşıldı. Sinan Ateş'in sağında Ahmet Keçik, solunda Selman Bozkurt ile birlikte yürüyerek 1436. Sokak istikametinde yürüdüğü belirtildi. Bu esnada tetikçi Eray Özyağcı'nın hafif ticari aracın önünde saklanarak maktul Ateş'e doğru ateş ettiği ve Ateş'in yüz üstü yere düştüğü bilgisi yer aldı.

TETİKÇİNİN KOŞARAK UZAKLAŞTIĞI ÖĞRENİLDİ

Daha sonra Özyağcı'nın, Bozkurt'a da ateş ederek yaraladığı, Keçik'in ise kendisini korumak maksadıyla hafif ticari aracın arkasına saklandığı belirtildi. Saldırının ardından Özyağcı'nın olay yerinden koşarak uzaklaştığı, Ahmet Keçik'in ise tetikçinin arkasından ateş ettiği ifade edildi. Bu esnadaysa Bozkurt'un yerde yatan Ateş'in yanına geldiği anlaşıldı.

Raporda, tetikçi Eray Özyağcı dışından hiç kimsenin maktul Sinan Ateş'e ateş etmediği bilgisi yer alırken Özyağcı'nın Keçik ve Bozkurt'a da ateş ettiği belirtildi. Selman Bozkurt'un, Sinan Ateş'in yattığı yerde eğilir vaziyette Ahmet Keçik'e bir şey verdiği ancak görüntülerden verilen maddenin anlaşılamadığı anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinan Ateş Güvenlik Politika 3-sayfa Cinayet Hukuk Suç

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Yorumlar (3)

Hasan Turk:

Davanin sonucu rahmetli suclu cikmazsa iyi.

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Doğuş:

O cinayetin üzerinden ne cinayetler geçti. O çoktan kapandı

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Aslan Öztürk:

He he hapşuuu ya dur dur meeee meeee

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