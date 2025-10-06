Sinan Ateş davasının kilit ismine yönelik saldırı sonrası Ayşe Ateş'ten dikkat çeken ilk yorum

Silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, cinayete ilişkin davanın kilit ismine yönelik saldırı için yaptığı ilk yorumda "Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması için önem arz ediyor" dedi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin davanın kilit isimlerden Avukat Serdar Öktem, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybederken; Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten ilk yorum geldi.

MAHKEME HEYETİNİ UYARMIŞ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ateş, "Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem'in can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu" ifadelerini kullandı.

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Ateş ayrıca "Özellikle Serdar Öktem'in Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ELİ KANLI KATİLLERİN KORUNMASI CİNAYETİN AYDINLATILMASI İÇİN ÖNEMLİ"

Ateş açıklamasını ise şu ifadelerle sonlandırdı: "Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."