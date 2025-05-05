Sinan Akçıl, Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladı Türk Kızılay Genel Kurulu'nda ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Kızılay için bestelediği şarkıyı ilk kez seslendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EŞLİK ETTİ

Kızılay için bestelediği şarkıyı sahnede seslendiren Sinan Akçıl'a Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz eşlik etti.





Şarkının sözleri şu şekilde;

Biz buradayız korkma çare çok,

Uzat elini Kızılay senin yanında hep,

Yalnız bırakmaz ki,

Sen sıcacık yuva ararsın bizde oluruz,

Sen zor durumda kalsan korkma gelir buluruz,

Türkiye'nin hep gururu,

Gazze'deki çocuğun umudu,

Kızılay garibin yurdu,

Bir çorba birçok da duygu,

Kızılayım sen hiç değişmezsin,

Kötü günlerin dostu,

Amacı hep aynı teşekkürler,

Sen geldin ve burada acı durdu.