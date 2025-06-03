Şimşek İHA, Samsun'un Kıyısına Vurdu

Şimşek İHA, Samsun'un Kıyısına Vurdu
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Sinop'ta füze test atışlarında kullanılan 'Şimşek' insansız hava aracı, Samsun'da denize düştükten sonra kıyıya vurdu. Olay yerine polis ve TUSAŞ yetkilileri sevk edildi.

Sinop'ta füze test atışlarında kullanılan 'Şimşek' isimli insansız hava aracı (İHA), Samsun'da sahili vurdu.

Şimşek İHA, Sinop'ta yapılan füze testlerinde hedef hava aracı olarak kullanılıyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden atılan Şimşek, testin ardından denize düştü. Şimşek, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde kıyıya vurdu.

Yapılan ihbar üzerinde olay yerine polis ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) yetkilileri geldi. TUSAŞ yetkilileri, İHA'yı bölgeden kaldırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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