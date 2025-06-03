Şimşek İHA, Samsun'da Sahile Vurdu
Sinop'taki füze testlerine katılan 'Şimşek' insansız hava aracı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden atıldıktan sonra denize düştü ve Atakum ilçesindeki kıyıya vurdu. Olay yerine polis ve TUSAŞ yetkilileri geldi.
Şimşek İHA Samsun'da sahile vurdu
SAMSUN - Sinop'ta füze test atışlarında kullanılan 'Şimşek' isimli insansız hava aracı (İHA), Samsun'da sahili vurdu.
Şimşek İHA, Sinop'ta yapılan füze testlerinde hedef hava aracı olarak kullanılıyor. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden atılan Şimşek, testin ardından denize düştü. Şimşek, Atakum ilçesi İncesu mevkisinde kıyıya vurdu.
Yapılan ihbar üzerinde olay yerine polis ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. yetkilileri geldi. TUSAŞ yetkilileri, İHA'yı bölgeden kaldırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa