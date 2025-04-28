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Simav'da Artçı Sarsıntılar Halkı Korkuttu

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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, sabaha kadar 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde toplam 65 artçı sarsıntı gerçekleşti. Halk geceyi korku içinde geçirdi.

Simav'da 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem

Simav sabaha kadar beşik gibi sallandı, 7 saatte 65 yer sarsıntısı gerçekleşti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde 25 Nisan günü meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bu gece 3.4, 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabaha kadar 7 saatte büyüklü küçüklü toplam 65 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Simav ilçesinde gece saat 24.01 ile 07.37 saatleri arasında 0,9 ila 4,1 büyüklüğünde 65 artçı sarsıntı yaşandı. Sarsıntılar çevre ilçelerde de hissedilirken, halk geceyi korku içinde geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - 3.Sayfa
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