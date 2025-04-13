Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildiği öğrenildi.

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'DEKİ CEZAEVLERİNE NAKLEDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

NECATİ ÖZKAN KANDIRA F TİPİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.