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Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi
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İBB yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Murat Ongun'un Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi, Necati Özkan'ın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüphelilerin Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildiği öğrenildi.

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ'DEKİ CEZAEVLERİNE NAKLEDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı şüpheliler, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ ve Kocaeli'deki cezaevlerine nakledildi.

NECATİ ÖZKAN KANDIRA F TİPİ CEZAEVİ'NE NAKLEDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Murat Ongun ve Hüseyin Köksal Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz Tekirdağ F Tipi Cezaevine, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın ise Kocaeli'deki Kandıra F Tipi Cezaevi'ne nakledildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yer kalmadı.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tek adam devri her zanan bitmistir.sonra kopegi olan editor ve troller sonrasini dusunun.zamaninizi bekleyin.bu kopekler kim artik belli.

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