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Silivri'deki Gemi Çarpışmasında 9 Gözaltı

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Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpıştığı olaya ilişkin 9 kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Silivri açıklarında Türk bayraklı iki ticari geminin çarpıştığı olaya ilişkin 9 kişi Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemide ifadeleri alınan şüphelilerin ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyir halinde bulunan Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Bölgede yapılan ilk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edilmişti. Ancak Tuğberk İmamoğlu isimli gemideki 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenilmişti. İletişim kurulamayan geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları sürerken, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

9 şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında, ALSU isimli gemide bulunan 10 kişiden 9'u Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemide bulunan aşçı hakkında işlem yapılmadığı öğrenilirken, diğer şahısların ifade işlemlerinin gemi içerisinde yürütüldüğü öğrenildi. Öte yandan gemide, kusur durumunun tespiti amacıyla bilirkişi heyetinin çalışmalarının devam ettiği bilgisine de ulaşıldı. Ayrıca, gemide işlem yapılan personellere alkol testi yapıldığı, ancak şahıslarda alkole rastlanmadığı ortaya çıktı. Heyetin çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerin ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, geminin enkazına ulaşmak için çalışmalar da devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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