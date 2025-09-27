Silifke'de Otomobil İşçilerin Üzerine Daldı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde bahçede hasat yapan işçilerin arasına otomobil daldı. Kazada işçilerden 1'i öldü, 3'ü yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Kabasakallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, MD-400'den Erdemli ilçesine doğru seyreden Melahat Y. idaresindeki 33 KMB 60 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye girdi. Otomobil, bahçede zeytin hasadı yapan 4 işçiye çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, 1'i ağır 4 yaralıyı ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralı, işçilerden Selim Avdil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 yaralının tedavisinin sürdüğü kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN