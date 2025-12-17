"Çirkinler"e operasyon! 7 kişi tutuklandı, evlerden neler çıktı neler
İstanbul Başakşehir'de "Çirkinler" silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde bulunurken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çirkinler' örgütüne yönelik Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.
- Operasyonda 1 otomatik uzi silah, 5 ruhsatsız tabanca, 70 fişek ve 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- Gözaltına alınan 7 şüpheli, 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklandı.
Silahlı Suç Örgütü 'Çirikinler'e yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekiplerince Başakşehir'de gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, silahlı suç örgütü olarak bilinen 'Çirkinler' örgütüyle bağlantılı şahıslara 12 Aralık günü Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenledi.
EVLERDEN NELER ÇIKTI NELER
Düzenlenen operasyonda, 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerine yapılan aramalarda ise, 1 adet otomatik uzi silah, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet farklı boyutlarda fişek ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri adli makamlarca, 'çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.