Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen hafta köylüsü tarafından silahla vurulması sonucu ağır yaralanan muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde geçen hafta köylüsü tarafından silahla vurulması sonucu ağır yaralanan muhtar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 Mart'ta ilçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde meydana gelen olayda köy sakini Cemal Y., iddiaya göre kendi arazisinde defne yaprağı kesen çalışanlar ile tartıştı. Çalışanların köy muhtarının köy arazisi olduğunu söylediğini ileri sürmesi üzerine kesim yapılan alana gelen köy muhtarı Nizamettin Akın ile Cemal Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Cemal Y., tabanca ile Nizamettin Akın'ı omzundan vurdu. Yaralanan muhtar, ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen muhtar Nizamettin Akın, burada 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cemal Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. - SİNOP

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title