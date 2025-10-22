Haberler

Silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı

Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medyada takipçi kazanmak amacıyla trafikte seyir halindeyken arkadaşını oyuncak silahla korkutmak isteyen gençler, gerçek polis ekipleriyle karşılaştı. Kırmızı ışıkta durdukları sırada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti. Panikleyen gençler, kullandıkları silahın oyuncak olduğunu belirtti. Ancak bu tehlikeli şaka, vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Olay, Kozan ilçesi Göç Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada takipçi artırmak isteyen "Adana'da sıradan bir gün" adıyla video çeken iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı araçta bulunan arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi. Gençlerin bu anları kayda aldığı sırada, kırmızı ışıkta durdukları noktada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti.

Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın çakma olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
