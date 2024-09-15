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Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

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Annesi tarafından 'uyanmıyor' denilerek hastaneye götürülen 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün, Sıla bebeğin durumunun stabil olduğunu söyledi.

Türkiye 8 yaşındaki Narin'in üzüntüsünü atlatamadan Tekirdağ'dan gelen Sıla Bebek haberiyle kahroldu. Annesi tarafından 'Uyanmıyor' denilerek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen 2 yaşındaki Sıla'nın cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Durumu ağır olan ve entübe edilen Sıla Y. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

13 VE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alındı. Sıla Y.'nin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alındı.

Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

ANNE OLAYI SAKLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün kahreden olayla ilgili açıklama yaptı. 2 yaşındaki Sıla Y.'nin 5 Eylül tarihinde şiddet ve cinsel istismar uygulanmasına rağmen, anne B.Y. olayı sakladı. 8 Eylül tarihinde Sıla bebek fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene sonucu, Sıla bebek vücudunda morluklar gözlemlendiği ve beyin kanaması geçirdiği tespiti sonucunda yoğun bakıma alındı.

Sıla Bebek'ten haber var! Sağlık durumu nasıl?

TUTUKLANDILAR

Tekirdağ ve Malkara Cumhuriyet Savcılığının kolluk kuvvetleriyle yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, Sıla'nın komşuları olan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk tarafından şiddet ve cinsel istismara uğradığı, Sıla'nın ailesi ve cinsel istismarı gerçekleştiren çocukların babasının olayı örtbas ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili cinsel istismarı gerçekleştiren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk, komşuları K.A. anne B.Y. ile B.Y.'nin imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı S.Ö tutuklandı.

ÖLÜM HABERİ ASILSIZ ÇIKTI! BEBEĞİN DURUMU STABİL

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bazı haberlerde ve sosyal medyada Sıla bebeğin öldüğüne dair asılsız haberler yayınlanırken, Sıla'nın geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınıp uyutularak entübe edildiği, durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı ve Kolluk kuvvetleri tarafından titizlikle sürdüğünü söyleyen ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür eden Tekirdağ Barolar Birliği Başkanı Egemen Gürcün, 2 yaşındaki bir çocuğa bunu yapanlara karşı Tekirdağ Barosu olarak Sıla'nın sonuna kadar yanında olacaklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

42 ADET DİŞ İZİ TESPİT EDİLDİ

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili ortaya çıkan yeni detay dehşete düşürdü. Yapılan incelemelerde bebeğin vücudunda çok sayıda diş izi tespit edilmişti. Belirlenen diş izlerinin 42 tane olduğu iddia edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren bebeğin vücudundaki izlerin 3 ve 10 günlük olduğu tespit edildi.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Tekirdağ 3-sayfa Hukuk Yaşam Bebek

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Yorumlar (3)

Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

İğrenç bir zamandayim etilmle kemigimle ruhumla Her şeyimle nefret ettim bu zamandan

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Hikmet Demirci:

Tekirdağ Barolar Birliği başkanı mı varmış, haberin içeriğini düzgün hazırlayın. Umarım tez zamanda Sıla bebek iyileşir ve çok güzel bir hayatı olur. Bunu yapanların da cezasız kalmaması tek isteğim.

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İzeddin Demir:

İdam gelmezse meydanda suçlular sallanmazlarsa bu olaylar artarak devam eder.Ahlak kalmadı millete ahlak yoksa insan hayvandan aşağı düşer nitekimde durum vahimdir.

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